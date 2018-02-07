درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 7/2/2018 بمحافظات مصر





كتب – محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية توالى درجات الحرارة ارتفاعها ليسود اليوم الأربعاء طقس دافئ على السواحل الشمالية حار على باقى الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة تصل لحد الضباب أحيانا وفي الشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر وربع المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 29

وسط الدلتا 16 29

الإسكندرية 15 25

بلطيم 15 25

مطروح 15 22

السلوم 16 23

سيوة 15 28

بورسعيد 15 22

دمياط 15 22

العريش 10 25

رفح 11 25

الإسماعيلية 14 30

السويس 14 30

رأس سدر 14 29

نخل 06 29

نويبع 20 28

طابا 17 27

كاترين 09 27

الطور 10 27

شرم الشيخ 18 29

الغردقة 15 30

مرسى علم 16 30

الفيوم 16 29

بنى سويف 13 29

المنيا 10 30

أسيوط 10 31

سوهاج 10 31

قنا 11 31

الأقصر 11 31

أسوان 14 32

أبوسمبل 18 31

الوادى الجديد 14 32

شلاتين 19 27

ابو رماد 19 26

راس حدربة 18 26

حلايب 20 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 35

المدينة 16 31

الرياض 13 28

المنامة 16 22

أبوظبى 15 22

الدوحة 16 24

الكويت 10 25

دمشق 04 20

بيروت 16 21

عمان 08 20

القدس 10 20

غزة 12 23

بغداد 09 24

مسقط 19 24

صنعاء 04 24

الخرطوم 20 38

طرابلس 08 18

تونس 07 16

الجزائر 04 10

الرباط 04 12

نواكشوط 14 26

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 05 14

اسطنبول 10 14

اسلام اباد 05 22

نيودلهى 08 23

جاكرتا 24 30

بكين -09 03

كوالامبور 22 31

طوكيو -01 08

أثينا 11 17

روما 05 12

باريس -08 00

مدريد -03 05

برلين -05 01

لندن -01 04

مونتريال -13 -07

موسكو -15 -08

نيويورك -01 08

واشنطن -02 09