خالدة للبترول تخطط لإنتاج 129 ألف برميل زيت خام يوميا خلال العام المقبل





كتب أحمد أبو حجر

تستهدف شركة خالدة للبترول حفر 28 بئر استكشافية منها 3 آبار فى منطقة امتياز سيوة، خلال العام المالى 2018/2019، بالإضافة إلى إكمال برنامج المعالجة السيزمية لمناطق غرب كلابشة وشوشان،بحسب ما قاله المهندس خالد موافى رئيس الشركة .

وأضاف رئيس الشركة أنه خلال العام المالى المقبل تخطط الشركة لتحقيق متوسط إنتاج يومى يصل إلى حوالى 129 ألف برميل زيت خام، وحوالى 26.8 ألف برميل متكثفات، و1500 برميل بوتاجاز، و820 مليون قدم مكعب غاز طبيعى .

وقال "موافى" أن الشركة نجحت فى تحقيق 7 اكتشافات بترولية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2017 - 2018، مضيفا أن الاكتشافات المحققة تم حفرها بنسبة نجاح تصل إلى 70%، مشيرا إلى أن شركته استكملت برنامج المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد فى مناطق غرب كلابشة.

وتابع رئيس خالدة للبترول أن شركته تمكنت من حفر 24 بئراً تنموياً لزيادة الإنتاج من خلال تنمية الاحتياطيات المؤكدة ، كما أوضح أنه من المخطط الانتهاء من عدة مشروعات من أهمها مشروع تطوير محطة كلابشة (المرحلة الأولى) والمرحلة الثانية من تطوير محطة بتاح وتطوير آبار حقل مينيس .