video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 فبراير 2018 06:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خالدة للبترول تخطط لإنتاج 129 ألف برميل زيت خام يوميا خلال العام المقبل

الأربعاء، 07 فبراير 2018 01:00 ص
خالدة للبترول تخطط لإنتاج 129 ألف برميل زيت خام يوميا خلال العام المقبل المهندس طارق الملا وزير البترول


كتب أحمد أبو حجر
إضافة تعليق

تستهدف شركة خالدة للبترول  حفر 28 بئر استكشافية منها 3 آبار فى منطقة امتياز سيوة، خلال العام المالى 2018/2019، بالإضافة إلى إكمال برنامج المعالجة السيزمية لمناطق غرب كلابشة وشوشان،بحسب ما قاله المهندس خالد موافى رئيس الشركة .

وأضاف رئيس الشركة أنه خلال العام المالى المقبل تخطط الشركة لتحقيق متوسط إنتاج يومى يصل إلى حوالى 129 ألف برميل زيت خام، وحوالى 26.8 ألف برميل متكثفات، و1500 برميل بوتاجاز، و820 مليون قدم مكعب غاز طبيعى .

وقال "موافى" أن الشركة نجحت فى تحقيق  7 اكتشافات بترولية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2017 - 2018، مضيفا أن الاكتشافات المحققة تم حفرها بنسبة نجاح تصل إلى 70%، مشيرا إلى أن شركته استكملت برنامج المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد فى مناطق غرب كلابشة.

وتابع رئيس خالدة للبترول أن شركته تمكنت من حفر 24 بئراً تنموياً  لزيادة الإنتاج من خلال تنمية الاحتياطيات المؤكدة ، كما أوضح أنه من المخطط الانتهاء من عدة مشروعات من أهمها مشروع تطوير محطة كلابشة (المرحلة الأولى) والمرحلة الثانية من تطوير محطة بتاح وتطوير آبار حقل مينيس .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البترول تستهدف زيادة إنتاج الوقود بتنفيذ 7 مشروعات باستثمارات 8.3 مليار دولار

الأحد.. "طاقة البرلمان" تناقش إهمال شركة أنابيب البترول فى تأمين خطوطها

البترول

اخبار البترول

شركه خالده

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
التعليم: انتهاء وضع مناهج المدارس الفنية القائمة على المهارات أواخر أبريل

التعليم: انتهاء وضع مناهج المدارس الفنية القائمة على المهارات أواخر أبريل

عادل إمام عن الرقابة على الدراما: "بلاش كلام فارغ.. ولجان فاشية"

عادل إمام عن الرقابة على الدراما: "بلاش كلام فارغ.. ولجان فاشية"

لماذا ينهار بيتكوين الآن؟ بورصات العالم تكتسى باللون الأحمر والعملات الافتراضية تسبقها بالهبوط السريع.. دول العالم تحاصر العملة الإليكترونية ومنصات التداول تطمئن عملائها: ما يحدث حركة تصحيح والبيتكوين خلق ليبقى

لماذا ينهار بيتكوين الآن؟ بورصات العالم تكتسى باللون الأحمر والعملات الافتراضية تسبقها بالهبوط السريع.. دول العالم تحاصر العملة الإليكترونية ومنصات التداول تطمئن عملائها: ما يحدث حركة تصحيح والبيتكوين خلق ليبقى

من الجرف الصامد إلى غصن الزيتون تعددت الأسماء وقتل المدنيين واحد.. إسرائيل شنت عدوانا على قطاع غزة بحجة حماية أمنها ..وبنفس الذريعة يبيد رئيس تركيا أكراد سوريا.. قتل الأطفال وجه الشبه بين الاحتلال وجند أردوغان

من الجرف الصامد إلى غصن الزيتون تعددت الأسماء وقتل المدنيين واحد.. إسرائيل شنت عدوانا على قطاع غزة بحجة حماية أمنها ..وبنفس الذريعة يبيد رئيس تركيا أكراد سوريا.. قتل الأطفال وجه الشبه بين الاحتلال وجند أردوغان

فيديو وصور.. دانى ألفيس يتحول إلى حارس مرمى فى مواجهة سان جيرمان وسوشو

فيديو وصور.. دانى ألفيس يتحول إلى حارس مرمى فى مواجهة سان جيرمان وسوشو

تطبيق تسجيل الصوت من سامسونج قادم لمنصة ويندوز قريبا

تطبيق تسجيل الصوت من سامسونج قادم لمنصة ويندوز قريبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة