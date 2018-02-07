حملات تموينية لمواجهة المخالفين ومروجى السلع مجهولة المصدر بالمنوفية





كتب محمود شاكر

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة لضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع خاصة الأساسية منها وتوفيرها بالكميات اللازمة لسد حاجة المواطنين لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار والتنسيق مع السلاسل التجارية وتجار الجملة، وذلك فى ضوء خطة المديرية القائمة على التواجد الفعال لاستنفار كل الجهود ورفع معدلات الأداء لتحقيق انضباط الأسواق والقضاء على كل صور استغلال المواطنين وإحكام الرقابة على السلع التموينية.

أسفرت الحملة عن ضبط 33 قضية متنوعة، شملت 19 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، 3 قضايا عدم وجود شهادة صحية، 3 قضية عدم وجود سجل تجارى، 2 قضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، 2 قضية عدم مزاولة النشاط فى الأوقات الرسمي.

وتمكنت الحملة من تحرير قضية حيازة وعرض وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر حملت رقم 1694 جنح مركز الشهداء لسنه 2018 ضد "ح.م.ح" 35 سنة، مسئول عن محل بقالة بشارع بور سعيد دائرة المركز وتم ضبط 250 كجم سكر، وقضية حيازة واستخدام دقيق فاخر استخراج 72% مجهولة المصدر حملت رقم 931 جنح قسم منوف لسنة 2018 ضد "ع.ف.ا" 45 سنة، مسئول عن مخبز أفرنجى بشارع المحطة دائرة القسم وتم ضبط 1 طن دقيق فاخر استخراج 72%، وتحرير قضية حيازة وعرض وبيع أجهزة كهربائية مجهولة المصدر حملت رقم 932 جنح قسم منوف لسنة 2018 ضد "ح.ا.ا" 53 سنة، مسئول عن محل أدوات كهربائية بشارع المحطة دائرة القسم، وتم ضبط 25 ماكينة كهربائية، و1 قضية حيازة وعرض وبيع أدوات مدرسية مجهولة المصدر حملت رقم 933 جنح قسم منوف لسنه 2018 ضد "ا.م.م" 40 سنة مسئول عن مكتبة بشارع أحمد عرابى دائرة القسم وتم ضبط 1500 كشكول، فيما تم تنفيذ 7 حكم غرامات بإجمالى 800 جنيه.