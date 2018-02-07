حركة الشباب الإرهابية تغتال ضابطا فى الجيش الصومالى

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ذكرت إذاعة "شابيلى" الصومالية، اليوم الأربعاء، أن حركة الشباب المتطرفة اغتالت ضابطًا بالجيش فى العاصمة مقديشيو، فى حادث هو الرابع فى المدينة خلال أقل من 24 ساعة.

ولفتت الإذاعة إلى أن مسلحين تابعين للحركة قتلوا الملازم فرحان حسين بركادل، بالقرب من مجمع جامعة جاهير السابق فى مقديشيو، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ونقلت عن شهود عيان أن المسلحين لاذوا بالفرار من موقع الحادث قبل وصول الشرطة، من جانبها، أعلنت حركة الشباب الصومالية، مسئوليتها عن الهجوم، فيما قتل أمس 3 آخرون بينهم جنود فى المنطقة ذاتها.