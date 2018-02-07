حبس 7 شباب و3 فتيات لممارستهم الرزيلة بالدقهلية

قررت نيابة بلقاس، بالدقهلية، حبس 7 شباب و3 فتيات على ذمة التحقيقات عقب ضبطهم ثناء ممارستهم الرذيلة داخل شقة بمنطقه الكرنك بجمصه مقابل 100 جنيه للشخص.

ورد اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهليه إخطارا من العميد احمد خيري مدير المباحث الجنائيه يفيد بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة جمصه بوجود 7 شباب و 3 فتيات يمارسون الدعارة داخل إحدى الشقق بمنطقه الكرنك بجمصه بمقابل مادى.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة تمكنت حملة أمنية برئاسة العميد أكرم علام مأمور قسم شرطة جمصه والرائد دكتور احمد الشورى رئيس المباحث من مداهمة الشقة وبداخلها كلا من عبدالغني .ا.م 18 عاما خراط وشادي.ر. ط 20 عاما سائق وعزت.ع.ع 18 عاما عامل عادي وحسن.م.ح 18 عاما سباك و محمد .ص.ع 21 عاما عامل وجمال.أ.ح 19 عاما عامل واحمد .م.ا 23 عاما مكانيكي وجميعهم مقيمين طريق بلقاس طلخا .

كما ضبط ايضا ثلاث فتيات يمارسون المتعه الحرام معهم وهم سحر. م .ا 22 عاما ربه منزل وشقيقتها شيماء 16 عاما ربه منزل ورانيا.ا.م 16 عاما ربه منزل ومقيمين منطقة جديلة بالمنصورة .

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارستهم الرذيله مقابل اجر مادي وتححرر عن ذلك المحضر رقم 232 لسنة 2018 جنح قسم شرطة جمصه وبالعرض علي النيابة امرت بحبسهم ايام علي ذمه التحقيق.