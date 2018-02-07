video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 فبراير 2018 05:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس 7 شباب و3 فتيات لممارستهم الرزيلة بالدقهلية

الأربعاء، 07 فبراير 2018 12:23 ص
حبس 7 شباب و3 فتيات لممارستهم الرزيلة بالدقهلية اللواء ايمن الملاح مدير امن الدقهليه


الدقهلية - محمد حيزة
إضافة تعليق

قررت نيابة بلقاس، بالدقهلية، حبس  7 شباب و3 فتيات على ذمة التحقيقات عقب ضبطهم ثناء ممارستهم الرذيلة داخل شقة بمنطقه الكرنك بجمصه مقابل 100 جنيه للشخص. 
 
ورد اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهليه إخطارا من العميد احمد خيري  مدير المباحث الجنائيه يفيد بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة جمصه  بوجود  7 شباب و 3 فتيات يمارسون الدعارة داخل إحدى الشقق بمنطقه الكرنك بجمصه بمقابل مادى. 
 
وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة  تمكنت حملة أمنية برئاسة العميد أكرم علام مأمور قسم شرطة جمصه والرائد دكتور احمد الشورى رئيس المباحث من مداهمة الشقة وبداخلها كلا من عبدالغني .ا.م 18 عاما خراط وشادي.ر. ط 20 عاما سائق وعزت.ع.ع 18 عاما عامل عادي وحسن.م.ح  18 عاما  سباك و محمد .ص.ع 21 عاما عامل وجمال.أ.ح 19 عاما  عامل واحمد .م.ا 23 عاما مكانيكي وجميعهم مقيمين طريق بلقاس طلخا .
 
كما ضبط ايضا ثلاث فتيات يمارسون  المتعه الحرام معهم وهم سحر. م .ا 22  عاما ربه منزل وشقيقتها شيماء 16 عاما  ربه منزل  ورانيا.ا.م 16 عاما ربه منزل ومقيمين منطقة جديلة بالمنصورة .
 
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارستهم الرذيله مقابل اجر مادي وتححرر عن ذلك المحضر رقم 232 لسنة 2018 جنح قسم شرطة جمصه وبالعرض علي  النيابة امرت بحبسهم ايام علي ذمه التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شمعة تتسبب فى مصرع رضيع وإصابة والدته بحروق خطيرة فى الدقهلية

الدقهليه

اخبار الدقهليه

اخبار المنصوره

اخبار مصر

اخبار المحافظات



لا تفوتك
التعليم: انتهاء وضع مناهج المدارس الفنية القائمة على المهارات أواخر أبريل

التعليم: انتهاء وضع مناهج المدارس الفنية القائمة على المهارات أواخر أبريل

عادل إمام عن الرقابة على الدراما: "بلاش كلام فارغ.. ولجان فاشية"

عادل إمام عن الرقابة على الدراما: "بلاش كلام فارغ.. ولجان فاشية"

لماذا ينهار بيتكوين الآن؟ بورصات العالم تكتسى باللون الأحمر والعملات الافتراضية تسبقها بالهبوط السريع.. دول العالم تحاصر العملة الإليكترونية ومنصات التداول تطمئن عملائها: ما يحدث حركة تصحيح والبيتكوين خلق ليبقى

لماذا ينهار بيتكوين الآن؟ بورصات العالم تكتسى باللون الأحمر والعملات الافتراضية تسبقها بالهبوط السريع.. دول العالم تحاصر العملة الإليكترونية ومنصات التداول تطمئن عملائها: ما يحدث حركة تصحيح والبيتكوين خلق ليبقى

من الجرف الصامد إلى غصن الزيتون تعددت الأسماء وقتل المدنيين واحد.. إسرائيل شنت عدوانا على قطاع غزة بحجة حماية أمنها ..وبنفس الذريعة يبيد رئيس تركيا أكراد سوريا.. قتل الأطفال وجه الشبه بين الاحتلال وجند أردوغان

من الجرف الصامد إلى غصن الزيتون تعددت الأسماء وقتل المدنيين واحد.. إسرائيل شنت عدوانا على قطاع غزة بحجة حماية أمنها ..وبنفس الذريعة يبيد رئيس تركيا أكراد سوريا.. قتل الأطفال وجه الشبه بين الاحتلال وجند أردوغان

فيديو وصور.. دانى ألفيس يتحول إلى حارس مرمى فى مواجهة سان جيرمان وسوشو

فيديو وصور.. دانى ألفيس يتحول إلى حارس مرمى فى مواجهة سان جيرمان وسوشو

تطبيق تسجيل الصوت من سامسونج قادم لمنصة ويندوز قريبا

تطبيق تسجيل الصوت من سامسونج قادم لمنصة ويندوز قريبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة