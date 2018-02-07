حالة الطقس اليوم الأربعاء 7/2/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم الأربعاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية توالى درجات الحرارة ارتفاعها ليسود اليوم الأربعاء طقس دافئ على السواحل الشمالية حارعلى باقى الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة تصل لحد الضباب أحيانا وشوائب عالقة نهارا على شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية .

الطقس فى الأردن

نهارًا:

تبقى درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المُعتادة فى مثل هذا الوقت من العام بحدود 8-9 درجات مئوية، ويبقى الطقس أدفأ من المُعتاد فى جميع المناطق، مع ظُهور السحب العالية، وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات، خفيفة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، معتدلة إلى نشطة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلًا:

يكون الطقس أكثر دفئا وجفافا من المُعتاد، مع ظهور السُحب المتوسطة و العالية، وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات، خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الخرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 8 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، ودافئا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.