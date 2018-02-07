تيلرسون يحذر روسيا من التدخل فى انتخابات التجديد النصفى الأمريكية

تيلرسون يحذر روسيا من التدخل فى انتخابات التجديد النصفى الأمريكيةالأربعاء، 07 فبراير 2018 08:48 ص
تيلرسون
بوجوتا (أ ش أ)
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حذر وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون روسيا من أنها ستواجه "عواقب" فى حال حاولت التدخل فى انتخابات انتخابات التجديد النصفى الأمريكية المقرر إجراؤها فى وقت لاحق من العام الجارى.
وقال تيلرسون ـ فى تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الاخبارية من بوجوتا التى يزورها حاليا ـ إن "واشنطن ترصد عددا من المؤشرات على محاولات روسية جديدة للتأثير فى الانتخابات التشريعية الأمريكية المقبلة".
وأضاف:" أقول للروس إذا كنتم تظنون أننا لا نرى ما الذى تفعلونه فأنتم مخطئون، لأننا نراه وعليكم أن تكفوا عنه، وإذا لم تتوقفوا سيتعين عليكم أن تواجهوا عواقب".
ومن المقرر أن تجرى انتخابات منتصف الولاية التشريعية بالولايات المتحدة فى نوفمبر 2018.
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