تليجراف: رجل أعمال روسى على صلة ببوتين يكسب مليار إسترلينى فى بورصة لندن

تليجراف: رجل أعمال روسى على صلة ببوتين يكسب مليار إسترلينى فى بورصة لندنالأربعاء، 07 فبراير 2018 04:01 م
فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن جهاز الاستخبارات البريطانى حذر من أن رجل أعمال روسى ذى نفوذ سياسى واسع على صلة بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، استغل بورصة لندن لجنى ما يقرب من مليار جنيه إسترلينى.
وأثارت مصادر أمنية أسئلة حول كيفية طرح شركة الطاقة EN+ فى لندن فى نوفمبر الماضى دون استشارة أجهزة الاستخبارات.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن EN+ يسيطر عليها أولج ديريباسكا، أحد أثرى رجال الأعمال فى روسيا والذى تربطه صلة وثيقة بتوتين.
وتمتلك الشركة أيضا نصف شركة روسال الروسية العملاقة التى كانت تكتب على موقعها الإلكترونى حتى وقت قريب أن مسحوق معدنى ناعم تنتجه "يستخدم فى إنتاج المعدات العسكرية"، وديريباسكا هو رئيس روسال.
وكشفت "التليجراف" أن نفس النوع من المسحوق كان يستخدم فى إنتاج صاروخ "بوك" الروسى الصنع الذى قال المحققون الهولنديون إنه قد أسقط الرحلة الجوية MH17 التى كانت تطير فوق أوكرانيا عام 2014، ما أسفر عن مقتل 298 شخصا.
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