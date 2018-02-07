تكريم الفائزة بالمركز الأول فى مسابقة "تحدى القراءة العربى" ببني سويف





بنى سويف ايمن لطفى

كرم محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، الطالبة إيمان عيد إبراهيم، بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة صفط الخرسا الاعدادية بمركز الفشن جنوب المحافظة، لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة "تحدى القراءة العربى" التى تتبناها دولة الإمارات العربية.



2- تكريم الطالبة بحضور والدها وموجه المكتبات والنائب عبدالحكيم مسعود

وأكد حسام فى بيان له اليوم استقباله الطالبة ووالدها مساء اليوم بمكتبه، وبعد إجراء حوار مع الطالبة باللغة العربية الفصحى منحها كتاب الله هدية شخصية منه تعبيرا عن إعجابة بقدرتها على التحدث بلغتنا العربية، كما منح النائب عبدالحكيم مسعود الذى تصادف وجوده بمكتب وكيل الوزارة ، الطالبة مبلغا ماليا تقديرا لإتقانها الحديث باللغة العربية .

ومن جانبه أشار خليفة محمد حامد موجه عام المكتبات بالمديرية، أن الطالبة دائمة الفوز بالمراكز الأولى خلال مشاركتها فى المسابقات الثقافية والعلمية، لافتا إلى حصولها على 500 دولار وشهادة تقدير من دولة الإمارات لحصولها على المركز الأول فى مسابقة العام الحالى لتحدى القراءة العربي .