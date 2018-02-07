تفاصيل زيارة محافظ القليوبية لأسرة متوفية بمصعد مستشفى بنها





المنوفية - محمود شاكر

أجرى اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، زيارة لقرية أبشيش التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، لتقديم واجب العزاء لأسرة ضحايا مصعد مستشفى بنها الجامعى، ولتقديم التعويض المادى من محافظة القليوبية على ما حدث.

رافق محافظ القليوبية بسيونى عيد رئيس مركز ومدينة الباجور، وعدد من القيادات بالمحافظة، وقدم المحافظ لأحمد عبد النبى فودة الشاب الناجى الوحيد من الأسرة، واجب العزاء، بالإضافة إلى مبلغ مالى 100 ألف جنيه عن كل فرد بالأسرة، كتعويض مادى مقدم من محافظة القليوبية، بإجمالى 400 ألف جنيه تسلمها الناجى وعمه.

وأكد محافظ القليوبية فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن التحقيقات فى القضية تسير بشكل كامل وسيتم محاسبة كل المتورطين فى الواقعة، مؤكدا أن الأمر كله يتابعه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأنه سيتم العرض كاملا على مكتب الرئيس خلال يومين.

وأضاف عشماوى، أن التحقيق فى الواقعة، يتم من خلال جميع الأجهزة الرقابية لمحاسبة المتورطين، لافتا إلى أن لجان توافدت بتكليف من القيادة السياسية، من الهيئة الهندسية والرقابة الإدارية، ونقابة المهندسين، وكل التقارير يتم العمل عليها، مؤكدا أنه سيسعى للوصول إلى كل تفاصيل الواقعة ومحاسبة كل مقصر.

ووعد المحافظ الشاب أحمد عبدالنبى الناجى الوحيد بتوفير فرصة عمل مناسبة له، وطالبه بأن يخرج من حالة الحزن التى يعيش بها، والرضا بقضاء الله وقدره وأن يكون السعى على الرزق والرضا بما قسمة الله الهدف.

ووجه محافظ القليوبية العديد من الكلمات للمواساة لأحمد مؤكدا أن الحياة والموت بيد الله وأن الامتحان الذى وضعه الله فيه لابد وأن يجتازه بنجاح لأن لكل إنسان أجل ولن يتقدم ولن يتأخر دقيقة واحدة عن هذا الأجل.

كانت حالة من الحزن خيمت على قرية أبشيش التابعة لمركز الباجور بالمنوفية، عقب وفاة : " عبد النبى محمد محمد على فودة 50 سنة، موظف بالسكة الحديد بالقاهرة، وزوجته "وفاء عربى نويهى أبو السعود" 49 سنة، ربة منزل، وابنته شيماء 18 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوى التجارى، وشقيقته عفاف محمد محمد على فودة 53 سنة، ربة منزل، وزوجة ابن عمه نادية محمد أحمد على الأبيض 50 سنة، ربة منزل.