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تعليق الدراسة فى 900 مؤسسة تعليمية بالمغرب بسبب تساقط الثلوج

الأربعاء، 07 فبراير 2018 11:15 م
تعليق الدراسة فى 900 مؤسسة تعليمية بالمغرب بسبب تساقط الثلوج ثلوج - أرشيفية


(أ ف ب)
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يشهد المغرب منذ أيام موجة برد قارس رافقها تساقط للثلوج أدى إلى عزل سكان بعض القرى النائية فى المملكة.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية فى بيان الأربعاء تعليق الدراسة فى نحو 900 مؤسسة تعليمية، تقع غالبيتها فى القرى "تفاديا للمخاطر الناجمة عن سوء أحوال الطقس".

وأفادت وزارة التجهيز والنقل أن الثلوج قطعت 39 طريقا الثلاثاء، ما زاد من عزلة القرى الواقعة فى المرتفعات.

وتعيش مجموعة من قرى منطقة الأطلس الكبير "عزلة تامة"، ويعانى سكانها انقطاع الماء والكهرباء، بحسب ما نقلت جريدة أخبار اليوم المغربية.

وذكرت صحيفة الصباح الأربعاء أن القرويين الذين تحاصرهم الثلوج "يواجهون مصيرهم لوحدهم"، مشيرة إلى فقدان رعاة فى جبال الأطلس المتوسط.

وأوضح مصدر فى وزارة الداخلية، أن 26 من الرعاة الرحل هم فى عداد المفقودين.

لكن السلطات المغربية اوردت أن "أكثر من 49 ألف عائلة داخل 22 إقليما (محافظة) وزعت عليها المؤن والأغطية والمساعدات"، فى إطار العملية التى أطلقتها لمواجهة تداعيات موجة الصقيع.

وأكدت وزارة الداخلية الأربعاء أن "المصالح والسلطات المعنية تبقى مجندة باستمرار، لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة اللازمين لمواجهة الأضرار المحتملة التى قد يتسبب بها سوء الأحوال الجوية".

وغالبا ما تشهد المناطق الداخلية للمغرب موجات من الصقيع بين نوفمبر وأبريل من كل سنة، فى حين تعيش السواحل الأطلسية، وخصوصا جنوب البلاد، شتاء أقل قسوة.

ولكن خلافا لذلك، شهدت مختلف ارجاء المملكة منذ بداية العام موجات متتالية من البرد القارس، لم تسلم منها حتى المناطق الصحراوية المعروفة بمناخها الجاف، وقد غطت الثلوج بعض هذه المناطق فى ظاهرة مناخية نادرة.

 

        


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