تعرف على 13 كتابا على رأس مبيعات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

يتواصل الأقبال الكبير من زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب على جناح الأزهر الشريف، حيث نفدت عدة إصدارات من أركان الجناح، ووصلت مطبوعات جديدة خلال اليومين الماضيين، ويرصد "اليوم السابع" أبرز 13 كتابًا لاقت إقبالاً كبيرا من زوار جناح الأزهر بعرض الكتاب.

وفى مقدمة الكتب التى حظيت بإقبال الجمهور:

1. كتاب "نظرات فى فكر الإمام الأشعرى" للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

2. كتاب "أهل السنة والجماعة" للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين.

3. كتاب "الحب فى القرآن" للأمير غازى بن طلال عضو مجلس حكماء المسلمين.

4. كما شهد ركن القدس اهتماما خاصا ونفادا مستمرا لكتاب "عروبة القدس" .

5 . كتاب "إعلان الأزهر العالمى لنصرة القدس" الذى أكد الأزهر فيه أن القدس هى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأنها مدينة عربية.

ولاقت كتب ركن مجمع البحوث الإسلامية إقبالا ملحوظا، وجاء فى مقدمة الكتب المطلوبة:

6. كتاب "نظرات فى التجديد" للدكتور عباس شومان وكيل الأزهر.

7. كتاب "الإسرائيليات فى التفسير والحديث" .

8. كتاب "حوار الإيمان والإلحاد".

9. كتاب "حوار مع صديقى الملحد".

واستمر توافد الأسر بأطفالهم على ركن مكتبة الطفل وشهد الركن طلبا كبيرا على:

10. قصة "يوسف عليه السلام".

11. مجلة "نور" التى تصدرها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وتستهدف التواصل مع الأطفال بلغة مبسطة عن طريق جذبهم للمادة العلمية.

12. كتاب "لماذا تعد بوكو حرام الأكثر دموية فى أفريقيا" .

13. كتاب "مسلمو بورما" الأكثر طلبا من رواد ركن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف.