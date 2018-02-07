تعرف على تاريخ شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للقابضة للتشييد





كتب عبد الحليم سالم

تعد شركة النصر للإسكان والتعمير، احدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام من كبرى الشركات العامة فى مجال التشييد والبناء ويرأس مجلس إدارتها حاليا المهندس السيد محمود طوبا .

تأسست الشركة بالقرار الجمهورى رقم ( 231 ) لسنة 1962 بالترخيص للهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس بتأسيس الشركة باسم " شركة النصر للإنشاءات والتركيبات الصناعية، ثم صدر القرار الجمهورى رقم ( 918 ) لسنة 1966 بنقل تبعيتها إلى المؤسسة المصرية العامة للمقاولات المدنية،ثم صدر القرار رقم ( 2432 ) لسنة 1969 بنقل تبعيتها مرة اخرى إلى المؤسسة المصرية العامة للإسكان والتعمير وتغير اسـم الشركة إلى " شركة النصر لصيانة المبانى والمنشآت العامة "

وبحسب المعلومات عن الشركة بموقعها الرسمى، فانه لم تبـدأ الشـركة فـى مزاولة نشاطهـا الا بتاريـخ 11/4/1970 وبتاريـخ 16/7/1973 صـدر القرار الجمهورى رقم ( 1082 ) بتغيير اسم الشركة إلى شركة النصر للإسكان والتعمير وصيانة المبانى، وبتاريخ 24/6/2000، تـم تغيير اسـم الشـركة بموجب قـرار رئيـس الجمعية العامة للشركة رقـم ( 29 ) لسنة 2000، والمنشور بالعدد ( 52 ) من الوقائع المصرية بتاريخ 8/7/2000 إلى شركة النصر للإسكان والتعمير وبتاريخ 17/8/2005 صـدر قرار رئيس مجلس الـوزراء رقم 1322 بنقل تبعيــة الشركــة إلى الشركة القابضة للتشييد والتعمير

وبتاريخ 17/10/2006 وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر للإسكان والتعمير على دمج شركة الجمهوريه العامه للإسكان والمقاولات فى شركة النصر للإسكان والتعمير طبقا للارصدة الدفتريه لكل من أصول وخصوم الشركتين فى 1/7/2006 تحت مسمى شركة النصر للإسكان والتعمير مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة مع المحافظة على كافة حقوق العاملين .

وتم تكليف اللجنة الوزارية الدائمة المشكلة بالقرار رقم ( 117 ) لسنة 2004 بالتحقق من صحة اجراءات وقواعد التقييم لصافى اصول شركتى النصر للإسكان والتعمير وشركة الجمهوريه العامه للإسكان والمقاولات فى 30/6/2006 .

قامت الشركة بإنشاء ما يزيد عن 4000 وحدة سكنية بمدينة المقطم، كما قامت الشركة فى مجال التعمير وتقسيمات الاراضى بمنطقة المقطم بتجهيز ما يزيد عن 4 ملايين متر مربع اراضى صالحة للتعامل عليها، ولايقتصر دور الشركة ونشاطها على العمل بمدينة المقطم فقط، بل انه يتم الاعداد للبدء فى العمل فى الاراضى ملك الشركة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك على مساحة نحو 67 ألف فدان لإقامة تجمع سكنى متكامل الخدمات .

وفى مجال المرافق قامت الشركة بربط شبكات مدينة المقطم بشبكات مرافق القاهرة الكبرى، كما قامت بتنفيذ المشروعات الرئيسية للمياه والصرف الصحى والكهرباء وذلك حتى يتسنى للشركة استكمال تعمير كافة هضاب المقطم وجعلها منطقة مكتملة المرافق.

وأيضا قامت الشركة بتعمير وتجهيز الحدائق بالهضبة العليا والسفلى والطريق الصاعد بإجمالى مسطح 100 ألف متر مربع كمرحلة أولى من أعمال التشجير بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية.

كما قامت الشركة بتنفيذ مشروع ازدواج الطريق الصاعد وهو ثمرة التعاون الايجابى والبناء مع محافظ القاهرة والمصرف الاسلامى للاستثمار، وقامت الشركة بتنفيذ وفتح عدة طرق كمحاور رئيسية لخدمة مدينة المقطم وربطها بالطريق الدائرى والاتوستراد ومدينة نصر، بخلاف أعمال الترميم وإعادة الرصف لطرق الهضاب الثلاث بالمقطم وأعمال الطرق اللازمة لربط المناطق الجديدة بالطرق الرئيسية.