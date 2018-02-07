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تعافى معظم البورصات الرئيسية فى الشرق الأوسط.. وتراجع السعودية

الأربعاء، 07 فبراير 2018 08:13 م
تعافى معظم البورصات الرئيسية فى الشرق الأوسط.. وتراجع السعودية البورصة المصرية


رويترز
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تعافت معظم أسواق الأسهم الرئيسية اليوم الأربعاء بعدما استقرت البورصات العالمية فى أعقاب هبوط فى الأيام القليلة الماضية، لكن البورصة السعودية، أكبر سوق للأسهم فى المنطقة، تراجعت بفعل مبيعات لجنى الأرباح فى أسهم شركات البتروكيماويات والأسمنت.

وارتفع المؤشر الرئيسى للسوق السعودية بنحو واحد 1% فى أوائل التعاملات، لكنه سرعان ما ارتد عن مكاسبه ليغلق منخفضا 0.7 %. وهبطت أسهم 13 من 14 شركة للبتروكيماويات مدرجة، بينما تراجعت أسهم 11 من 14 شركة للأسمنت.

وهبط سهم اليمامة للصناعات الحديدية 6.2 %، بعدما قالت الشركة إن صافى الربح الفصلى هبط إلى 6.7 مليون ريال (1.8 مليون دولار) من 29 مليون ريال قبل عام، بسبب تباطؤ فى مشروعات ومنافسة قوية. وكانت سيكو البحرين قد توقعت ربحا قدره 22.3 مليون ريال.

لكن سهم أسواق عبد الله العثيم لمتاجر الأغذية صعد 5.5 % بعدما صعد أمس الثلاثاء فى أعقاب إعلان الشركة عن نمو أرباحها الفصلية 75 %.

وزاد مؤشر سوق دبى 0.8 % مع صعود سهم إعمار العقارية القيادى 1.1 %، وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبى 1.2 % مع صعود سهم بنك أبوظبى الأول، أكبر مصرف فى الإمارات، 1.3 %.

وصعد سهم سيراميك رأس الخيمة 3.6 % فى تداول هزيل، بعدما تحولت الشركة إلى الربحية العام الماضى وزادت توزيعات الأرباح.

وارتفع مؤشر بورصة قطر، التى عانت أكثر من أسواق الأسهم الخليجية الأخرى فى الهبوط العالمى الأخير، 2.7 %

وأبلغت مصادر فى السوق رويترز أمس الثلاثاء أن مصرف الريان وأموال للاستثمار يخططان لإدراج صناديق للمؤشرات فى البورصة فى الربع الأول من هذا العام، وهو ما قد يعطى دفعة للسوق.

وفيما يلى مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم فى الشرق الأوسط:

السعودية.. تراجع المؤشر 0.7 % إلى 7417 نقطة.

دبى.. زاد المؤشر 0.8 % إلى 3354 نقطة.

أبوظبى.. ارتفع المؤشر 1.2 % إلى 4596 نقطة.

قطر.. صعد المؤشر 2.7 % إلى 8888.

مصر.. زاد المؤشر 2.2 % إلى 15037 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.5 % إلى 6658 نقطة.

البحرين.. تراجع المؤشر 0.2 % إلى 1336 نقطة.

سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.8 % إلى 4972 نقطة.


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