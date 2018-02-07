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تضامن أسيوط: إطلاق برنامج "فرصة" لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل

الأربعاء، 07 فبراير 2018 07:48 ص
تضامن أسيوط: إطلاق برنامج "فرصة" لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى


أسيوط ـ محمود عجمى
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أعلنت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، عن إطلاق برنامج "فرصة" خلال شهر فبراير الجارى، والذى يهدف إلى إتاحة فرص التدريب والتأهيل والتشغيل للشباب والفتيات القادرة على العمل فى المجتمعات المستهدفة وتوظيف قدراتها فى أنشطة منتجة لتحسين مستوى معيشتها وتنمية موارد الأسرة مما يساهم فى تحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى للأسرة ويساهم تدريجيا فى تنمية المجتمع.

 

وقالت فاطمة الخياط فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن برنامج "فرصة" يستهدف فئات الأسر التى لا تنطبق عليها معايير استحقاق الدعم النقدى، وأبناء أسر "تكافل" فوق عمر 21 سنة أو بعد انتهاء التعليم، والمرأة والأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة القادرين على العمل، والعائدين من الخارج؛ حيث يعمل البرنامج على محاور متعددة تشمل التدريب المهنى والتحويلى، وتوفير عمالة مباشرة للمصانع الانتاجية والشركات الخدمية، وتنوع الشراكات التجارية والاقتصادية والمالية مثل التواصل مع المصدرين والغرف التجارية والصناعية لتسهيل تدفق الإنتاج وفتح منافذ تسويق.

 

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،  كما يتم تقديم تسهيلات ائتمانية ومالية والتدريب على كيفية إدارتها بجودة وفاعلية، كما يتم توفير حزمة خدمات للمستفيدين تحت مظلة التأمين الاجتماعى، وإنشاء قاعدة معلوماتية وتكنولوجية تسهل عمليات المتابعة وقياس الأثر وأيضا لتسهيل الوصول للخدمات غير المالية والمالية، كما يتم تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية، وتنظيم حملات اجتماعية وإعلامية مكثفة حول قيمة العمل وفرص زيادة الدخل وضرورة تحسين مستوى المعيشة.

 

وأشارت الخياط إلى تم عقد اجتماع موسع مع أكثر من 100 جمعية أهلية تعمل فى مجال التدريب والتأهيل والتشغيل وبحضور وفد من وزارة التضامن الاجتماعى، وتم شرح برنامج فرصة وأهدافه وحث جمعيات المجتمع المدنى التى ترغب فى التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لتنفيذ برنامج "فرصة" التقدم بمقترحات فنية ومالية للمحاور المراد العمل عليها فى تأهيل وتشغيل الفئات القادرة والراغبة فى العمل ويتم تسليم الأوراق والمقترحات الفنية والمالية ويتضمن صورة من إشهار الجمعية إلى إدارة البرنامج حتى يوم الثلاثاء 20 فبراير الجارى.

 


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