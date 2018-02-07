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الأربعاء، 07 فبراير 2018 09:26 م
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ترامب ينفى هبوط سوق الأسهم فى مقابل الأنباء الجيدة بشأن الاقتصاد

الأربعاء، 07 فبراير 2018 05:16 م
ترامب ينفى هبوط سوق الأسهم فى مقابل الأنباء الجيدة بشأن الاقتصاد دونالد ترامب الرئيس الأمريكى


رويترز
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قلل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من أهمية التقلبات التى شهدتها سوق الأسهم الأمريكية مؤخرا قائلا إن الأسهم يجب ألا تهبط وسط أنباء اقتصادية قوية.

وعلى مدى العام الأول له فى المنصب دأب ترامب على الإشادة بمكاسب سوق الأسهم الأمريكية.

وفى تغريدة على تويتر اليوم الأربعاء، كتب ترامب "فى الأيام الخوالى، عندما كانت تعلن أنباء جيدة، كانت سوق الأسهم تصعد... اليوم بينما ترد أنباء جيدة فإن سوق الأسهم تنخفض. هذا خطأ كبير، ونحن لدينا أنباء جيدة كثيرة جدا بشأن الاقتصاد!"

 


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ترامب

هبوط سوق الأسهم

الاقتصاد



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