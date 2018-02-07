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ترامب يأمر بإنشاء مركز للتحقق من هويات الراغبين بدخول البلاد

الأربعاء، 07 فبراير 2018 06:16 م
ترامب يأمر بإنشاء مركز للتحقق من هويات الراغبين بدخول البلاد ترامب


أ ش أ
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وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مذكرة رئاسية لإنشاء مركز للتدقيق فى هويات الأجانب الراغبين فى دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال البيت الأبيض - فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية الأربعاء  إن المركز الذى سيتبع لوزارة الأمن الوطنى يهدف إلى تحسين مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية الأمريكية من أجل التعرف على الأشخاص الذين يمثلون تهديدا للأمن الوطنى والسلامة العامة وأمن الحدود.


وكان الرئيس ترامب قد أمر وزارة الأمن الداخلى الأمريكية فى وقت سابق، بتشديد إجراءات مراقبة الأجانب الراغبين فى دخول الولايات المتحدة، وذلك عقب حادث الدهس جنوب مانهاتن التى أودت بحياة ثمانية أشخاص.

 


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