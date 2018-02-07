ترامب يأمر البنتاجون بإجراء عرض عسكرى لإظهار قوة الولايات المتحدة

ترامب يأمر البنتاجون بإجراء عرض عسكرى لإظهار قوة الولايات المتحدةالأربعاء، 07 فبراير 2018 03:17 ص
الجيش الأمريكي وترامب
(أ ف ب)
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أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب أمر البنتاجون بتنظيم عرض عسكرى لإظهار القوة العسكرية للولايات المتحدة، فى قرار يسعى من خلاله ايضا إلى إبراز دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة.
وترامب الذى راودته فكرة تنظيم عرض عسكرى فى واشنطن حتى قبل أدائه قسم اليمين رئيسا للولايات المتحدة مطلع العام الماضي، طلب رسميا من البنتاجون تنظيم استعراض عسكري، وقد بدأ بالفعل ضباط وزارة الدفاع بالتفكير فى الموعد الأمثل لإجرائه.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن "الرئيس ترامب يدعم بالكامل أفراد القوات المسلحة العظماء الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم للحفاظ على امن بلادنا، وقد طلب من وزارة الدفاع النظر فى تنظيم احتفال يمكن خلاله لجميع الأمريكيين أن يعربوا فيه عن امتنانهم".
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