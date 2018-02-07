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تجديد حبس مسجل خطر سرق عاملا بالاكراه فى الدقى

الأربعاء، 07 فبراير 2018 10:46 م
تجديد حبس مسجل خطر سرق عاملا بالاكراه فى الدقى حبس - أرشيفية


كتب سليم على
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة عامل بالاكراه فى الدقى.

وكشفت تحقيقات تامر السرجانى وكيل نيابة الدقى، عن تلقى المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم الدقى بلاغا من عامل يدعى "م. أ"، يفيد أنه أثناء عودته إلى منزله بشارع مصدق بدائرة القسم فى تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، فوجئ بقيام أحد الأفراد باعتراض طريقه وتثبيته بسلاح أبيض مطواة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم استولى على النقود التى كانت بحوزة المجنى عليه، لم يكتف بذلك، بل نزع ملابسه "بنطلون" أثناء تفتيشه فى محاولة منه للعثور على أموال أخرى، ثم تركه وفر هاربا، وتم عمل التحريات اللازمة حتى تم تحديد هوية المتهم بعدما تعرف المجنى عليه على هويته أثناء فحص المسجلين فى هذا المجال، وتمكن ضباط القسم من القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

 

 

 


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