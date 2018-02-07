تأجيل محاكمة 8 عناصر إخوانية فى أحداث عنف بالمنيا لجلسة 13 فبراير

تأجيل محاكمة 8 عناصر إخوانية فى أحداث عنف بالمنيا لجلسة 13 فبرايرالأربعاء، 07 فبراير 2018 03:41 م
المحكمة العسكرية بأسيوط
المنيا- حسن عبد الغفار
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أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط اليوم إعادة محاكمة 8 متهمين باقتحام قسم شرطة أبو قرقاص بمحافظة المنيا الى جلسة 13 فبراير.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن بعض المتهمين البالغ عددهم 144 متهما والصادر ضدهم احكاما بالسجن المشدد والمؤبد فى العام الماضى قد اسندت لهم النيابة تهمة تخريب منشات شرطية والتحريض على العنف واثارة الشغب والانتماء الى جماعة محظورة اسست على خلاف احكام القانون.
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