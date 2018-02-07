بيت العائلة المصرية يكرم رئيس مدينة المحلة

الغربية - عادل ضرة

كرم بيت العائلة المصرية فرع مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، الثلاثاء، المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة، وذلك فى إطار تدشين بيت العائلة المصرية بالمحلة وافتتاح المقر الجديد لهم بجوار مجلس المدينة.

ومنح الشيخ عبد العزيز النجار رئيس الإدارة المركزية بالأزهر الشريف نائبا عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها نائبا عن قداسة البابا تواضروس الثانى، رئيس المدينة درع بيت العائلة المصرية تكريما له.

حضر حفل التدشين اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، والدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، والمستشار أحمد الشافعى رئيس نادى قضاة المحلة، والدكتور محمد أبو زيد الأمير منسق عام بيت العائلة المصرية، والأنبا أرميا الأمين العام المساعد لبيت العائلة.