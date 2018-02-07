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بوتين يلتقى رئيس الفيفا فى منتجع سوتشى

الأربعاء، 07 فبراير 2018 03:51 م
بوتين يلتقى رئيس الفيفا فى منتجع سوتشى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين


رويترز
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نقلت وكالات أنباء روسية، عن الرئيس فلاديمير بوتين، قوله، اليوم الأربعاء، إنه سيلتقى قريبًا مع جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا)، فى منتجع سوتشى المطل على البحر الأسود.

ومن المقرر أيضًا، أن يلتقى الرئيس بوتين، ونظيره الفلسطينى محمود عباس، فى منتجع سوتشى، يوم 12 فبراير الجارى، لبحث آلية وساطة جديدة محتملة، وذلك حسب ما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، اليوم الأربعاء، عن دبلوماسى فلسطينى فى روسيا.

ونقلت الوكالة عن "عبد الحفيظ نوفل"، وهو دبلوماسى فلسطينى فى موسكو، قوله، إن المحادثات ستجرى عندما يجتمع الزعيمان فى مدينة سوتشى، بجنوب روسيا، يوم 12 فبراير الجارى.

 

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