بوتين يلتقى رئيس الفيفا فى منتجع سوتشى





رويترز

نقلت وكالات أنباء روسية، عن الرئيس فلاديمير بوتين، قوله، اليوم الأربعاء، إنه سيلتقى قريبًا مع جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا)، فى منتجع سوتشى المطل على البحر الأسود.

ومن المقرر أيضًا، أن يلتقى الرئيس بوتين، ونظيره الفلسطينى محمود عباس، فى منتجع سوتشى، يوم 12 فبراير الجارى، لبحث آلية وساطة جديدة محتملة، وذلك حسب ما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، اليوم الأربعاء، عن دبلوماسى فلسطينى فى روسيا.

ونقلت الوكالة عن "عبد الحفيظ نوفل"، وهو دبلوماسى فلسطينى فى موسكو، قوله، إن المحادثات ستجرى عندما يجتمع الزعيمان فى مدينة سوتشى، بجنوب روسيا، يوم 12 فبراير الجارى.