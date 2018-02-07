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الأربعاء، 07 فبراير 2018 06:38 م
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بوتاجاسكو تفتتح مستودعا جديدا بمحافظة كفر الشيخ بطاقة 35 ألف أسطوانة

الأربعاء، 07 فبراير 2018 01:06 م
بوتاجاسكو تفتتح مستودعا جديدا بمحافظة كفر الشيخ بطاقة 35 ألف أسطوانة جانب من الافتتاح


كتب- أحمد أبو حجر
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افتتح اليوم المهندس ايمن نجيب نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول للنقل والتوزيع المحاسب احمد عبدالمطلب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو) مستودع جديدا لتوزیع أسطوانات البوتاجاز بمحافظة كفر الشيخ بطريق كفر الشيخ دسوق

وحضر الافتتاح كلا من  اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ اللواء  احمد صالح مدير الامن بالمحافظة وعدد من نواب البرلمان عن ائتلاف دعم مصر وعددا كبير من قيادات الشركة.

 

وتقدر السعة التخزينية للمستودع الجديد  بحوالى ( 35 الف أسطوانة شهريا ) لسد احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز خاصة خلال أوقات ذروة الاستهلاك فى فصل الشتاء.

 

واشار المحاسب احمد عبد المطلب بان بافتتاح هذا المستودع يرتفع عدد مستودعات الشركة إلى (177) مستودع موزعين على مختلف محافظات الجمهورية، لخدمة المواطنين.

 

ويأتى ذلك فى إطار  توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بضرورة انتشار مستودعات البوتاجاز التابعة للشركة  فى جميع محافظات الجمهورية ووصول الدعم الى مستحقيه وتوفير اسطوانات البوتاجاز بكافة ربوع الجمهورية.


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