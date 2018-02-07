بعد 5 أشهر..مواطن يبلغ عن مصرع والده فى حفرة تنقيب غير شرعى بالمنوفية

بعد 5 أشهر..مواطن يبلغ عن مصرع والده فى حفرة تنقيب غير شرعى بالمنوفيةالأربعاء، 07 فبراير 2018 07:21 م
جثة - أرشيفية
المنوفية – محمود شاكر
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز السادات بمحافظة المنوفية، من استخراج جثة متحللة من حفرة تنقيب غير شرعى عن الآثار بمزرعة، أثر بلاغ من أحد المواطنين.
تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد ببلاغ لمركز شرطة السادات، من كل من "م .ا.ا " 42 سنه، عامل، ونجل شقيقه "م. م. ا" 22 سنه، عامل، ومقيمان المنزلة دقهلية، أنه منذ خمسة أشهر، وأثناء تواجد الثانى رفقة والده " م .ا. ا" 52 سنه، عامل ومقيم بذات العنوان للعمل بمزرعة بناحية الخطاطبة دائرة المركز، ملك "هـ .س.ا" 62 سنه، مهندس ومقيم شارع أبوبكر الصديق مصر الجديدة القاهرة، وحال قيام والده بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل المزرعة، انهالت عليه الرمال داخل الحفرة، ولم يتمكن من استخراجه، وأضاف بعدم الإبلاغ فى حينه خشية المسائلة القانونية .
بالإنتقال وقوات الحماية المدنية، تم استخراج الجثة، وتبين أنها فى حالة تحلل، وتم نقلها إلى مستشفى السادات العام، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 822 إداري مركز السادات لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة، وتكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة .
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