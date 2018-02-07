بدء التشغيل التجريبى لمحطة مياه الشرب بنجوع المعادى بأسيوط

أعلن المهندس محسن الحسينى رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، بدء التشغيل التجريبى لمحطة مياه الشرب بقرية نجوع المعادى التابعة لمركز البدارى تمهيدًا لافتتاحها بكامل طاقتها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن محطة مياه الشرب بقرية نجوع المعادى بلغت التكلفة الإنشائية لنحو 10 ملايين جنيه، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 90 لترًا/ ثانية، وتخدم ما يقارب 17 ألف نسمة، وتعمل على معالجة الحديد والمنجنيز من مياه الشرب بعد توقف عن التشغيل لعدة سنوات.

وأشار المهندس محسن الحسيني، إلى أنه تم أخذ أكثر من عينة لوحدة معالجة الحديد والمنجنيز لمحطة مياه الجوفية بقرية نجوع المعادى بمركز البدارى بمعرفة لجنة ثلاثية من الصحة والرى وشئون البيئة وتم إرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان والتى أكدت نتيجة التحليل بأن العينة مطابقة للحدود المقررة بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.