بالاسماء والصور.. إصابة 13 عاملا فى انقلاب سيارة شرق قناة السويس بالإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب 13 عاملا من العمال الزراعيين، اليوم، الأربعاء، بإصابات مختلفة ما بين كسور وجروح وكدمات وسحجات، نتيجة انقلاب السيارة النقل التى كانوا يستقلونها، بالقرب من قرية الابطال شرق قناة السويس بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية، إخطارا من العميد هشام السبع مأمور مركز القنطرة شرق، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل، يستقلها عددا من العمال الزراعيين، بالقرب من قرية الابطال شرق قناة السويس دائرة المركز.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث، الذى اسفر عن اصابة كلا من، "علاء عطالله مصطفى" 31 عاما، و "جبريل محمد احمد" 35 عاما، و "هنداوى ابراهيم شمروخ" 53 عاما، و "موسى حمدى سليم" 18 عاما، و "محمود الادهم محمد" 45 عاما، و "عمرو ابوبكر الراوى" 36 عاما، و "عمر محمد حسين" 32 عاما، و "النقراشى محمد الصغير"37 عاما، و "سليمان مصطفى محمود" 23 عاما"، و "عمرو عبدالفضيل" 29 عاما، و "على احمد حسين" 37 عاما، و "عبدالرءوف حسن محمود" 46 عاما، و "على محمد احمد" 30 عاما، تم نقلهم مستشفى الإسماعيلية العام.

اشرف على اسعاف وعلاج المصابين، الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية، والدكتور عاطف السماك مدير مستشفى الاسماعيلية العام، والدكتور محمد اسماعيل نائب مدير مستشفى الاسماعيلية العام .

وانتقل العميد احمد عاصم مأمور قسم ثالث الاسماعيلية، الى مستشفى الاسماعيلية العام، لسؤال المصابين، وتحرير المحضر اللازم باقوالهم للعرض على النيابة.