بابا الفاتيكان يصلى من أجل ضحايا زلزال تايوان





أ ش أ

صلى بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، من أجل ضحايا الزلزال الذى ضرب الساحل الشرقى لتايوان، أمس الثلاثاء، كما أعرب عن دعمه لفرق الإغاثة، وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، أن البابا أعرب فى رسالة عن تعازيه ودعمه وصلواته من أجل المصابين والقتلى.

يذكر أن الزلزال الذى ضرب بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، أسفر عن سقوط 6 قتلى و256 مصابا، بالإضافة إلى فقدان أكثر من 88 شخصا، ووقوع أضرار مادية على نطاق واسع، وكانت السلطات التايوانية، أعلنت إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية اليوم فى مدينة "هوا-لين" التى تعد الأكثر تضررا جراء الهزة الأرضية.