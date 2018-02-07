video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 فبراير 2018 09:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بابا الفاتيكان يصلى من أجل ضحايا زلزال تايوان

الأربعاء، 07 فبراير 2018 04:41 م
بابا الفاتيكان يصلى من أجل ضحايا زلزال تايوان بابا الفاتيكان البابا فرنسيس


أ ش أ
إضافة تعليق

صلى بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، من أجل ضحايا الزلزال الذى ضرب الساحل الشرقى لتايوان، أمس الثلاثاء، كما أعرب عن دعمه لفرق الإغاثة، وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، أن البابا أعرب فى رسالة عن تعازيه ودعمه وصلواته من أجل المصابين والقتلى.

يذكر أن الزلزال الذى ضرب بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، أسفر عن سقوط 6 قتلى و256 مصابا، بالإضافة إلى فقدان أكثر من 88 شخصا، ووقوع أضرار مادية على نطاق واسع، وكانت السلطات التايوانية، أعلنت إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية اليوم فى مدينة "هوا-لين" التى تعد الأكثر تضررا جراء الهزة الأرضية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليابان تعلن إصابة 9 من مواطنيها فى زلزال تايوان

صور.. عمليات مكثفة للبحث عن ناجين تحت أنقاض أبراج سكنية بعد زلزال تايوان

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تايوان إلى 5 قتلى و60 مفقودا

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تايوان لـ 6 قتلى

اخبار عالمية

بابا الفاتيكان

زلزال تايوان

البابا فرنسيس

اخبار العالم

اخبار تايوان



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب : إعلام الولد الشقى

خالد صلاح يكتب : إعلام الولد الشقى

هداف ليفربول السابق: محمد صلاح قادر على صناعة التاريخ مع الريدز

هداف ليفربول السابق: محمد صلاح قادر على صناعة التاريخ مع الريدز

5 قضايا تشغل الشارع الرياضى.. عقد كوبر بين التجديد والرحيل عن الفراعنة.. متى يظهر حسام غالى مع الأهلى.. مصير إيهاب جلال مع الزمالك.. هل تتم إقالة عماد سليمان من المقاصة.. هل تفوز القلعة الحمراء بالدورى

5 قضايا تشغل الشارع الرياضى.. عقد كوبر بين التجديد والرحيل عن الفراعنة.. متى يظهر حسام غالى مع الأهلى.. مصير إيهاب جلال مع الزمالك.. هل تتم إقالة عماد سليمان من المقاصة.. هل تفوز القلعة الحمراء بالدورى

كيف تخلص أردوغان الخائن من كل أصدقاء الماضى؟.. كولن هارب فى أمريكا بعدما دعمه لسنوات.. جول اعتزل السياسة بعد اتهامه بالخيانة والجبن.. أوغلو أزيح من منصبه فى غموض.. وأربكان وصف أردوغان: عميل أمريكا والصهيونية

كيف تخلص أردوغان الخائن من كل أصدقاء الماضى؟.. كولن هارب فى أمريكا بعدما دعمه لسنوات.. جول اعتزل السياسة بعد اتهامه بالخيانة والجبن.. أوغلو أزيح من منصبه فى غموض.. وأربكان وصف أردوغان: عميل أمريكا والصهيونية

تأييد قرار التحفظ على ممتلكات محافظ المنوفية السابق وأسرته

تأييد قرار التحفظ على ممتلكات محافظ المنوفية السابق وأسرته

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة