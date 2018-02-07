انطلاق عمليات تأمين وتطهير مناطق فى قضاء الطوز العراقى





بغداد (أ ش أ)

أعلنت قوات الحشد الشعبى العراقى اليوم الأربعاء، انطلاق عمليات تأمين وتطهير مناطق شرق قضاء الطوز فى محافظة صلاح الدين، للقضاء على فلول تنظيم داعش الإرهابى.

وذكر إعلام الحشد الشعبى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "8 ألوية من الحشد الشعبى والجيش العراقى والرد السريع وعمليات صلاح الدين وبإسناد جوى من طيران الجيش انطلقوا اليوم بعمليات تأمين وتطهير مناطق شرق قضاء طوزخورماتو".

وأضاف البيان أن "القوات انطلقت من 5 محاور من شمال وجنوب القضاء للقضاء على المجاميع الخارجة عن القانون وبقايا فلول داعش، وتأمين الطريق الرابط بين بغداد وكركوك بشكل كامل".

يذكر أن محافظة صلاح الدين وتحديدا قضاء طوزخرماتو ظهر فيه مؤخرا تنظيم يدعى "الرايات البيض" ويقدر عدد عناصره بين 500 – 1500 مسلح، ويستهدف المواطنين من خلال القصف بقنابل الهاون، مما أدى إلى نزوح 50 ألف شخص من القضاء.