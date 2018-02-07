اليوم.. قبول طلبات 280 فرصة عمل بالقليوبية برواتب تصل لـ1700 جنيه





كتب ــ محمود راغب

تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، قبول طلبات راغبي العمل على 280 فرصة عمل بشركة للملابس ، وحتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تصل إلى 1700 جنيه لبعض المهن.

صرح بذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص المطلوبة تتمثل في 200 عامل إنتاج من الجنسين والمؤهل من الإعدادية حتي مؤهل عالي، و50 عاملات تشطيب مؤهل إعدادية ودبلوم، و5 عاملة مكوى، والراتب يتراوح من 1400 إلى 1500 جنيه، فضلا عن 25 مراقب جودة من الجنسين مؤهلات عليا، والراتب يتراوح من 1600 إلي 1700 جنيه.

ومن جانبه أشار فتحي دسوقي مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية فى بيان له، إلي أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، منوها إلي أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعينها.

وقال إن الطلبات تقدم من اليوم الأربعاء وحتي استيفاء التعدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، ماعدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية " بنها - كورنيش النيل - الفلل - بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.