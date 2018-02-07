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اليوم استكمال مرافعة الدفاع فى محاكمة 66 متهما بتنظيم "ولاية داعش الصعيد"

الأربعاء، 07 فبراير 2018 02:00 ص
اليوم استكمال مرافعة الدفاع فى محاكمة 66 متهما بتنظيم "ولاية داعش الصعيد" المستشار معتز خفاجى


كتب إيهاب المهندس
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تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأربعاء، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 66 متهمًا، منهم 43 محبوسين، لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الصعيد".

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال المتهمين بينهم سيدتين إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.

وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

 


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