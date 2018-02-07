المجلس التصديرى: البرازيل تستورد 92 % من الصناعات الغذائية بـ24.2 مليون دولار





كتب – إسلام سعيد

قال المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن البرازيل أكبر أسواق دول الميركسور فى استيراد الصناعات الغذائية المصرية بنسبة 92% من إجمالى الصادرات الغذائية المصرية فى عام 2017 بقيمة قدرها 24.2 مليون دولار يليها الارجنتين 5% بقيمة 1.3 مليون دولار.

وقال بيان للمجلس، إنه نظم ورشة عمل بعنوان “Access to Brazil” بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجارى، بحضور سعادة سفير البرازيل لدى مصر H.E. Ruy Amaral وممثلى هيئة تنمية الصادرات، وقطاع الاتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وأعضاء الغرفة العربية البرازيلية، والشركات المصرية أعضاء المجلس وذلك لعرض مزيد من التفاصيل حول اتفاقية الميركسور وأفضل الوسائل للاستفادة منها بالإضافة إلى استعراض التفاصيل الخاصة بمعرض APAS للسوبر ماركت ومستلزماته والمقرر انعقاده بمدينة ساوباولو خلال الفترة من 7 – 10 مايو 2018.

وأشار المجلس فى بيانه اليوم، إلى أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى دول الميركسور فى عام 2016 سجلت حوالى 26.3 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 26% بالمقارنة بصادرات عام 2016، وترجع أهمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى كونها تمثل 15% من إجمالى الصادرات المصرية إلى دول الميركسور والبالغة 138 مليون دولار فى نهاية عام 2016 وفقاً لبيانات مركز التجارة العالمية.

وتمثل صادرات الزيتون المخلل والمصنع المصرى نسبة 57% من إجمالى صادرات سلع الصناعات الغائية المصرية إلى دول الميركسور بقيمة 15 مليون دولار فى عام 2017، يليها البذور والاثمار الزيتية بنسبة 11% بقيمة قدرها 2.9 مليون دولار، الخمائر بقيمة 2.9 مليون دولار ونسبة 11%، ثم محضرات الخضر بنسبة 10% وبقيمة قدرها 2.6 مليون دولار، والبصل المجفف بقيمة 1.3 مليون دولار ونسبة 5% من إجمالى الصادرات، يليها الخضر المجففة، التمور، البطاطس المصنعة، الزيوت العطرية، زيت الزيتون.

وبلغ إجمالى واردات دول الميركسور من الأغذية بنهاية عام 2016 حوالى 15.6 مليار دولار تمثل 7% من إجمالى وارداتها من كافة السلع الغير بترولية،كما استعرض المجلس خطته لمضاعفة الصادرات المصرية الغذائية إلى دول الميركسور والبرازيل خلال الفترة القادمة ومن بينها:

الترتيب لإيفاد بعثة ترويجية على هامش معرض APAS خلال الفترة من 7 – 10 مايو 2018 على أن يتم حجز مساحة من أرض المعرض لعقد اجتماعات ثنائية للشركات المصرية مع الشركات الزائرة للمعرض وذلك لاستثمار فرصة تواجد أهم المستوردين بالمعرض، مع التنسيق مع الغرفة العربية البرازيلية ومكتب التمثيل التجارى المصرى فى البرازيل لدعوة أكبر عدد من المستوردين للقاء الشركات المصرية الزائرة.

والترتيب لاستقبال وفد من أهم المستوردين من دول الميركسور إلى مصر وترتيب لقاءات ثنائية لهم مع الشركات المصرية على ان يتم ترشيحهم من مكتب التمثيل التجارى المصرى فى البرازيل وكذا الغرفة العربية البرازيلية مع تمويل الإقامة والطيران للمستوردين من خلال الجانب المصرى (هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض بالتنسيق مع المجلس).

والترتيب لعمل أسبوع للمنتجات المصرية لعرض المنتجات المصرية فى أهم سلاسل التجزئة والهايبر ماركت فى البرازيل وذلك بالتنسيق مع هيئة تنمية الصادرات ومكتب التمثيل التجارى والغرفة العربية البرازيلية، ودراسة عمل دعاية مرئية ومسموعة بوسائل الاعلام البرازيلية لدعم المنتجات المصرية عن طريق التعاقد مع أحد الشركات الخبيرة فى مجال التسويق والاعلام فى البرازيل.