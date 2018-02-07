القيادات الأمنية يفتتحون مبنى إدارة الأدلة الجنائية لوسط الدلتا بالغربية





كتب محمود عبد الراضى – أحمد إسماعيل

قام مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، ومساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا، ومدير أمن الغربية، وعدد من القيادات الأمنية بافتتاح مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لوسط الدلتا التابع لقطاع الأمن العام.

ويشمل المبنى 10 معامل تحاليل مخلفات الحريق، فحوص معملية، فحص الغازات السامة، فحص الأسلحة، التزيف والتزوير،بالإضافة إلى وحدة حاسب آلى لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية، ومبنى إدارة تنفيذ الأحكام لوسط الدلتا .

يأتى ذلك فى سبيل تحقيق رسالة الأمن وضبط الجريمة وكشف غموضها بأحدث الوسائل التكنولوجية والعلمية وكذلك التيسير على المواطنين خلال تقديم الخدمات الشرطية لهم.