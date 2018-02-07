القيادات الأمنية يفتتحون مبنى إدارة الأدلة الجنائية لوسط الدلتا بالغربية

القيادات الأمنية يفتتحون مبنى إدارة الأدلة الجنائية لوسط الدلتا بالغربيةالأربعاء، 07 فبراير 2018 03:02 م
مدير أمن الغربية
كتب محمود عبد الراضى – أحمد إسماعيل
إضافة تعليق
قام مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، ومساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا، ومدير أمن الغربية، وعدد من القيادات الأمنية بافتتاح مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لوسط الدلتا التابع لقطاع الأمن العام.
ويشمل المبنى 10 معامل تحاليل مخلفات الحريق، فحوص معملية، فحص الغازات السامة، فحص الأسلحة، التزيف والتزوير،بالإضافة إلى وحدة حاسب آلى لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية، ومبنى إدارة تنفيذ الأحكام لوسط الدلتا .
يأتى ذلك فى سبيل تحقيق رسالة الأمن وضبط الجريمة وكشف غموضها بأحدث الوسائل التكنولوجية والعلمية وكذلك التيسير على المواطنين خلال تقديم الخدمات الشرطية لهم.
إضافة تعليق
"مفيش أزمة سكر تانى".. التموين: توريد 2 مليون طن و350 ألف طن قصب حتى الآن.. صرف سلع مدعمة بمليار و300 مليون جنيه من مقررات فبراير.. زيادة منافذ البيع واستمرار تأمين احتياجات البلاد من المنتجات الغذائية
دفتر أحوال المواطن.. شكوى من الإشغالات العامة بشارع البترول بالمرج.. تلوث المياه وانقطاعها بمدينة دسوق.. تدهور دورة مياه بمدرسة صفط الغربية ببنى سويف.. تخفيض سنوات الدراسة بكلية الشريعة بالأزهر يثير أزمة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة