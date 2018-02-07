القومى للمرأة: "سيدات مصر مش هتقعد فى البيت وهتنزل وتنتخب وتشارك"

وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة رسالة لسيدات مصر من محافظة البحيرة بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أن هناك فرقا كبيرا بين إعادة الإعمار وإعادة التنمية ودول الربيع العربى محتاجة 900 مليار دولار للتنمية.

وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة أن هناك 15 مليون لاجئ نتيجة ما يسمى بالربيع العربى، قائلة "إحنا قاعدين وكسرنا كل الحواجز والمخططات لتقسم وطننا وسيدات مصر هما خط الدفاع الثالث".

وتابعت "صوت كل سيدة مصرية فى الانتخابات الرئاسية كارت أحمر للإرهاب و30 يونيو معجزة، ولم تنته بعد كل الأخطار التى تهدد الوطن والديمقراطية هى صوتك وسيدات مصر هيا اللى هتشجع الرجالة تنزل للانتخابات الرئاسية".

وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة، قائلة "سيدات مصر مش هتقعد فى البيت وصوتها مش عورة وهتنزل وهتنتخب وهتشارك ومصر 100 مليون مواطن وأكبر دولة فى العالم العربى واللى عاوزنا ننقسم مش هيحصل طول ما سيدات مصر موجودة".