القومى للمرأة: "سيدات مصر مش هتقعد فى البيت وهتنزل وتنتخب وتشارك"الأربعاء، 07 فبراير 2018 02:55 م
مؤتمر القومى للمراة بالبحيرة
كتب محمود راغب - البحيرة جمال أبو الفضل و ناصر جودة
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وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة رسالة لسيدات مصر من محافظة البحيرة بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أن هناك فرقا كبيرا بين إعادة الإعمار وإعادة التنمية ودول الربيع العربى محتاجة 900 مليار دولار للتنمية.
وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة أن هناك 15 مليون لاجئ نتيجة ما يسمى بالربيع العربى، قائلة "إحنا قاعدين وكسرنا كل الحواجز والمخططات لتقسم وطننا وسيدات مصر هما خط الدفاع الثالث".
وتابعت "صوت كل سيدة مصرية فى الانتخابات الرئاسية كارت أحمر للإرهاب و30 يونيو معجزة، ولم تنته بعد كل الأخطار التى تهدد الوطن والديمقراطية هى صوتك وسيدات مصر هيا اللى هتشجع الرجالة تنزل للانتخابات الرئاسية".
وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة، قائلة "سيدات مصر مش هتقعد فى البيت وصوتها مش عورة وهتنزل وهتنتخب وهتشارك ومصر 100 مليون مواطن وأكبر دولة فى العالم العربى واللى عاوزنا ننقسم مش هيحصل طول ما سيدات مصر موجودة".
من جانبها قالت نشوى الحوفى عضوة المجلس القومى للمرأة فى رسالة للسيدات ونساء مصر بأهمية النزول للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، قائلة "لو عاوزين مصر تضيع منكوا خليكوا قاعدين".
وتابعت عضوة المجلس القومى للمرأة، فى رسالتها للسيدات قائلة "انزلوا شاركوا فى الانتخابات الرئاسية وإياكم تفرطوا فى صوتكم وتسيبوا بلدكم تحارب لوحدها ومصر محتاج ليكم انزلوا قولوا صوتكوا لأنها محتاجه ليكوا".
جاء ذلك خلال اللقاء الإقليمى الأول الذى ينظمه المجلس القومى للمرأة بالبحيرة فى إطار الحملة التى أطلقها المجلس تحت عنوان "صوتك لمصر بكرة"، ويستهدف سيدات محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح وكفر الشيخ.
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