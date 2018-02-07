القبض على متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزلين فى إسنا بالأقصر





الأقصر – أحمد مرعى

سقط فى قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، اليوم الأربعاء، شاب خلال التنقيب عن الآثار بمدينة إسنا، بالتعاون مع والده الذى لم يكن متواجدا بالمنزل، فحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بالقبض على نجل مدرس يدعى "ج.ا.م" 45 سنة بمدينة إسنا، خلال تنقيبه ووالده الذى لم يتواجد بمنزلهما بقرية الشغب عن الآثار.

وبتفتيش المنزل عثر بداخله على حفرة بعمق 5 أمتار، وقطر متر ونصف، وأدوات الحفر وموتور رفع مياه جوفية، فتم تحرير محضر بالواقعة برقم 896 إدارى إسنا، وجارى ضبط والد الشاب، والعرض على النيابة للتحقيق.