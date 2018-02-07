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الأربعاء، 07 فبراير 2018 05:32 م
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القبض على عاطل بتهمة سرقة صينى بالإكراه بجمصة

الأربعاء، 07 فبراير 2018 03:32 م
القبض على عاطل بتهمة سرقة صينى بالإكراه بجمصة اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية


الدقهلية شريف الديب
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ألقى ضباط مباحث مركز جمصة القبض على عاطل استوقف أجنبى (صينى) وسرقة متعلقاته الشخصية بالإكراه.

 

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد أحمد خيرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ للعميد أكرم علام مأمور قسم شرطة جمصة، من خالد محمد عبده مترجم لغه صينيه بقيام أحد الأشخاص أدلى بأوصافه التقريبية، باستيقاف هوجو صينى الجنسية حال سيره بمنطقة الفردوس بجمصة، والاستيلاء على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى وبعض المتعلقات الشخصية، كرها عنه تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة".

 

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد الشورى رئيس مباحث المركز، والنقيب ماجد الشامى معاون مباحث وحده القسم، وتمكنوا من تحديد شخصية المتهم وتم ضبطه وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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