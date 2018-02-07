العراق: قوة عسكرية بأسلحة ثقيلة فى طريقها إلى البصرة لإعادة الأمن

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أوردت وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الأربعاء أن قوة عسكرية مشتركة من الفرقة المشاة التاسعة المدرعة وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية ستصل إلى محافظة البصرة لإعادة بسط الأمن وفرض القانون، مبينا أن فرقة المشاة التاسعة معززة بدبابات (بى.أم.بى.) بالاضافة إلى خمس دبابات نوع (برامز).

ونسبت الوكالة لمصدر أمنى فى البصرة - لم تسمه - القول إن "قوة عسكرية مشتركة تتكون من فرقة المشاة آلية التاسعة المدرعة وجهاز مكافحة الإرهاب بالاضافة إلى الشرطة الاتحادية، ستصل محافظة البصرة خلال أيام لبسط الأمن القانون ونزع السلاح".

وتابع إن "القوة معززة بقدرات عسكرية تتكون من دبابات (بى.أم.بى.) وعجلات متنوعة وكذلك خمس دبابات برامز وغيرها من الاسلحة المتوسطة والخفيفة والثقيلة".