العراق: ضبط 3 صواريخ "كاتيوشا" داخل بستان بمحافظة ديالى

العراق: ضبط 3 صواريخ "كاتيوشا" داخل بستان بمحافظة ديالىالأربعاء، 07 فبراير 2018 12:03 ص
قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى العراقية، الثلاثاء،، أنه تم ضبط 3 صواريخ (كاتيوشا) داخل بستان شمال شرقى محافظة ديالى.
وذكر بيان عن قيادة شرطة ديالى أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن قوة أمنية من قسم شرطة ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة ضبطت ثلاثة صواريخ كاتيوشا مع أسلاك تفجير فى أحد بساتين الناحية، مؤكدة أنه تم رفع الصواريخ المضبوطة من قبل خبير المتفجرات بدون حادث.
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