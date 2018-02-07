العراق: تحرير التلال المحيطة بقضاء الطوز والسيطرة على 3 آبار نفطية

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أعلنت قيادة قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن تحرير كافة التلال المحيطة بقضاء طوزخورماتو شرقى صلاح الدين والسيطرة على ثلاثة آبار نفطية، مؤكدة استمرار العمليات العسكرية لإنهاء تواجد التنظيمات الإرهابية فى المنطقة.

وقال مدير إعلام الرد السريع عمار الموسوى فى تصريح لوكالة أنباء الإعلام العراقى، إن "قوات الرد السريع والحشد الشعبى تمكنت من تحرير كافة التلال المحيطة بقضاء طوزخرماتو شرقى صلاح الدين".



وأضاف أن "العملية أسفرت عن أيضا عن تحرير ثلاثة آبار نفطية كانت تسيطر عليها جماعات الرايات البيض فضلا عن تفكيك نحو 60 عبوة نافسة وتدمير عشرات الإنفاق والمغارات كانت تستخدم من قبل فلول داعش الإجرامى وأصحاب الرايات البيض"، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية لإنهاء تواجد التنظيمات الإرهابية فى المنطقة.



وكانت قيادة الحشد الشعبى أعلنت، صباح اليوم الأربعاء، عن انطلاق عمليات عسكرية واسعة من 4 محاور لتأمين مناطق شرق قضاء طوزخورماتو وأطراف كركوك، مؤكدة أنها تستهدف تطهير 150 كم.