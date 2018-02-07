العثور على جثة سيدة غارقة فى ترعة بالمحلة





الغربية – عادل ضرة

عثر أهالى قرية محلة أبو علي التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، على جثة لسيدة غارقة بالترعة المارة بالقرية، وقام الأهالى بإخطار الشرطة بالواقعة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة لسيدة تدعى "م.ب" 60سنة، غارقة بترعة محلة أبو على مركز المحلة، وقامت قوات الانقاذ النهري بانتشال الجثة، والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة.