العبادى يبحث مع وزير الداخلية السورى فتح المعبر الحدودى بين دمشق وبغداد

العبادى يبحث مع وزير الداخلية السورى فتح المعبر الحدودى بين دمشق وبغدادالأربعاء، 07 فبراير 2018 10:37 م
العبادى
كتب أحمد جمعة
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استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادي بمكتبه اليوم الأربعاء وزير الداخلية السوري اللواء محمد الشعار.
وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الجارين والتأكيد على أن خطر الإرهاب يهدد المنطقة والعالم، كما تمت مناقشة تنسيق الجهود لفتح معبر القائم الحدودي بين البلدين.
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