الشركات المصرية تشارك فى مؤتمر الكويت لإعاة إعمار العراق.. 12 فبراير





كتب عبد الحليم سالم

أكد المهندس محمود حجازى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن الشركة القابضة ستشارك ضمن وفد الشركات المصرية فى مؤتمر لإعادة إعمار العراق،وذلك فى دولة الكويت فى الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجارى.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه سيتم خلال المؤتمر استعراض خريطة الإعمار والمشروعات المستهدفة، وأبرز القطاعات ووسائل التمويل، وعلى هذا الأساس سيتم اختيار ما يناسب شركات القابضة للتشييد فى مجالات البناء والتشييد والمرافق.

وأشار حجازى إنه قام بزيارة إلى العراق ضمن الوفد المصرى مؤخرا، للتعرف على الأوضاع على الطبيعة والاستماع إلى رؤية العراقيين على المستويين الشعبى والرسمى، لافتا إنه من المهم دخول شركات مصر لإعادة الإعمار، بما تمتلكه من خبرات كبيرة فى هذا المجال خاصة أن شركات مثل المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" والنصر العامة للمقاولات "حسن علام"، لديها بالفعل مشروعات كبيرة فى خارج مصر، كما أن شركات القابضة للتشييد والتعمير تمتلك خبرات كبيرة فى أعمال البنية الاساسية والتشييد.

وتعد الشركة القابضة للتشييد والتعمير ( شركة مساهمة قابضة مصرية ) خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 من أكبر الشركات التى تعمل فى مجال التشييد والبناء فى مصر . وقد مارست الشركة القابضة مسئولياتها منذ عام 1960 تحت مسميات حددتها النظم القانونية التى تحكم إطارها وعملها وانتهت إلى اعتبارها من شركات وزارة قطاع الأعمال العام فى ظل النظام الاقتصادى الجديد والذى يعتمد على آليات السوق وما يتطلبه من إطلاق حرية الإدارة وتأكيد الجودة وتحسين الأداء والقدرة على المنافسة.

كما تمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير عدد (20) شركة منها تسعة شركات مقاولات، شركة أساسات، شركة تصميمات واستشارات هندسية وثلاث شركات اسكان وشركتان مقاولات كهرباء و شركة إدارة مشروعات زراعية، وبالإضافة إلى عدد 3 شركات تم عودتها للدولة باحكام قضائية وتبعت الشركة القابضة للتشييد والتعمير وهى شركات: عمر افندى والشركة العربية للتجارة الخارجية والشركة المتحدة للتجارة .

كذلك تساهم الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة فى عدد من الشركات المشتركة.