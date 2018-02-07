السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بين الصيادين فى بحيرة وادى الريان

السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بين الصيادين فى بحيرة وادى الريانالأربعاء، 07 فبراير 2018 03:16 م
صيادين - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على مشاجرة نشبت بين صيادين ببحيرة وادى الريان بمحافظة الفيوم، بسبب الخلاف على أولوية الصيد، وتم ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم إخطارا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين الصيادين ببحيرة وادى الريان، وبالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين كل من "حمدان.م.ع" 23 سنة صياد بحوزته فرد خرطوش، و"سعيد.ى.م" 40 سنة سائق بحوزته فرد خرطوش، و"رمضان.م.ع" 54 سنة سائق بحوزته 12 طلقة آلية، و"عبد الناصر.ع.ع" 27 سنة سائق، و"ربيع.ق.أ" 41 سنة فلاح، وجميعهم يقيمون قرية كحك بدائرة مركز الشواشنة (طرف أول)، وكل من "توبة.ع.ع" 37 سنة صياد، و"مصباح.ص.م" 46 سنة صياد، و"عزت.ى.د" 44 سنة صياد، و"محمد.ص.م" 40 سنة صياد، وجميعهم يقيمون بقرية الريان، بسبب الخلاف على الصيد بمنطقة البحيرة الأولى بوادى الريان.
وأوضحت التحريات قيام الطرف الأول بإطلاق الأعيرة النارية على الطرف الثانى، وبسؤال الطرفين تبادلوا الاتهامات، وأقر الطرف الأول بحيازة الأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر المحضر رقم 335 لسنة 2018 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
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