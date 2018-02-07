video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 فبراير 2018 05:32 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق بلنش سياحى فى الغردقة دون إصابات

الأربعاء، 07 فبراير 2018 04:49 م
السيطرة على حريق بلنش سياحى فى الغردقة دون إصابات حريق لنش بالغردقة


البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

سيطر لنش تابع لجمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة يدعى "رسيكوا" على حريق شب بأحد اللنشات السياحية بمنطقة مجاويش جنوب الغردقة دون حدوث أى إصابات.
 
تلقت جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالبحر الأحمر، بلاغًا يفيد باندلاع حريق فى لنش سياحى بالغردقة، يدعى "جلوبنتا" بمنطقة مجاويش، وعقب إخطار غرفة عمليات البحر الأحمر، دفعت حمعية الإنقاذ البحرى بلنش الإنقاذ الخاص بها، وتم السيطرة على الحريق دون أى إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى معرفة سبب الحريق.
 
 
FB_IMG_1518013636600
 

FB_IMG_1518013670101
 
FB_IMG_1518013678190

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالفيديو.. حريق لنش بميناء الصيادين فى الغردقة

البحر الاحمر

اخبار الحوادث

اخبار مصر

حريق بلنش سياحى

الغردقة

الانقاذ البحرى



لا تفوتك
هداف ليفربول السابق: محمد صلاح قادر على صناعة التاريخ مع الريدز

هداف ليفربول السابق: محمد صلاح قادر على صناعة التاريخ مع الريدز

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

"مفيش أزمة سكر تانى".. التموين: توريد 2 مليون طن و350 ألف طن قصب حتى الآن.. صرف سلع مدعمة بمليار و300 مليون جنيه من مقررات فبراير.. زيادة منافذ البيع واستمرار تأمين احتياجات البلاد من المنتجات الغذائية

"مفيش أزمة سكر تانى".. التموين: توريد 2 مليون طن و350 ألف طن قصب حتى الآن.. صرف سلع مدعمة بمليار و300 مليون جنيه من مقررات فبراير.. زيادة منافذ البيع واستمرار تأمين احتياجات البلاد من المنتجات الغذائية

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من الإشغالات العامة بشارع البترول بالمرج.. تلوث المياه وانقطاعها بمدينة دسوق.. تدهور دورة مياه بمدرسة صفط الغربية ببنى سويف.. تخفيض سنوات الدراسة بكلية الشريعة بالأزهر يثير أزمة

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من الإشغالات العامة بشارع البترول بالمرج.. تلوث المياه وانقطاعها بمدينة دسوق.. تدهور دورة مياه بمدرسة صفط الغربية ببنى سويف.. تخفيض سنوات الدراسة بكلية الشريعة بالأزهر يثير أزمة

5 صعوبات تواجه صلاح محسن قبل الظهور الأول مع الأهلى

5 صعوبات تواجه صلاح محسن قبل الظهور الأول مع الأهلى

حملة موسى مصطفى: برنامج مرشحنا يضع آليات واضحه للتعامل مع الأزمات التى نعيشها

حملة موسى مصطفى: برنامج مرشحنا يضع آليات واضحه للتعامل مع الأزمات التى نعيشها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة