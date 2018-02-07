السيطرة على حريق بلنش سياحى فى الغردقة دون إصابات

حريق لنش بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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سيطر لنش تابع لجمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة يدعى "رسيكوا" على حريق شب بأحد اللنشات السياحية بمنطقة مجاويش جنوب الغردقة دون حدوث أى إصابات.
تلقت جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالبحر الأحمر، بلاغًا يفيد باندلاع حريق فى لنش سياحى بالغردقة، يدعى "جلوبنتا" بمنطقة مجاويش، وعقب إخطار غرفة عمليات البحر الأحمر، دفعت حمعية الإنقاذ البحرى بلنش الإنقاذ الخاص بها، وتم السيطرة على الحريق دون أى إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى معرفة سبب الحريق.
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