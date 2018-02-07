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السويدى: تكلفة الغاز للمصانع محددة وفق الأسعار العالمية

الأربعاء، 07 فبراير 2018 01:38 م
السويدى: تكلفة الغاز للمصانع محددة وفق الأسعار العالمية المهندس محمد السويدى رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات


كتبت: دانه الحديدى
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أكد المهندس محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الأسعار العالمية تعد المتحكم الأساسى فى تحديد قيمة الغاز الخاص بالمصانع.
 
وأشار السويدى، فى تصريحات صحفية على هامش ندوة "العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند"، اليوم الأربعاء، أنه من الضرورى خلق المزيد من الاستثمارات الصناعية لتغطية تكلفة الطاقة، والمرتبطة بالأسعار العالمية.
 
وبالنسبة لمشروع "شغلك فى قريتك"، قال السويدى، إنه من المستهدف تغطية المشروع لجميع القرى المصرية خلال 4 سنوات، موضحا أن المشروع سيبدأ تطبيقه فى محافظات "المنيا والفيوم والدقهلية والإسكندرية"، فى عدد من الصناعات مثل الملابس الجاهزة والأخشاب، بتمويل من وزارة الاستثمار وبعض الجهات المانحة.
 
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين مصر والهند، أوضح السويدى أنه توجد رغبة حقيقية من الجانب الهندى لزيادة الاستثمارات الهندية فى مصر، لافتا إلى أن وفدا من الاتحاد سيتوجه فى زيارة إلى الهند، إبريل المقبل، لبحث مجالات التعاون مع الشركات الهندية.
 
وأضاف رئيس اتحاد الصناعات، أنه توجد العديد من المجالات التى يمكن الاستفادة منها من الجانب الهندى، على رأسها خبرتهم فى قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تمتلك الهند منظومة قوية فى هذا المجال، كذلك تدريب العمالة الصناعية ومجال الإلكترونيات.

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محمد السويدى

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اخبار الاقتصاد



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