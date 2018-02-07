السلطات الصومالية تحظر ختان الإناث

السلطات الصومالية تحظر ختان الإناثالأربعاء، 07 فبراير 2018 05:10 م
الصومال
وكالات الأنباء
إضافة تعليق
أصدرت السلطات فى جمهورية الصومال،اليوم الأربعاء مرسوما يحظر ختان الإناث، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.
وقالت وزارة الشؤون الدينية إن أى شخص يثبت أنه يجرى تلك العمليات سيعاقب وإن الفتيات اللواتى تعرضن للختان سيحصلن على تعويضات.
وتقدر منظمة الصحة العالمية أن حوالى 88 فى المائة من النساء الصوماليات تعرضن للختان.
إضافة تعليق
5 قضايا تشغل الشارع الرياضى.. عقد كوبر بين التجديد والرحيل عن الفراعنة.. متى يظهر حسام غالى مع الأهلى.. مصير إيهاب جلال مع الزمالك.. هل تتم إقالة عماد سليمان من المقاصة.. هل تفوز القلعة الحمراء بالدورى
كيف تخلص أردوغان الخائن من كل أصدقاء الماضى؟.. كولن هارب فى أمريكا بعدما دعمه لسنوات.. جول اعتزل السياسة بعد اتهامه بالخيانة والجبن.. أوغلو أزيح من منصبه فى غموض.. وأربكان وصف أردوغان: عميل أمريكا والصهيونية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة