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الأربعاء، 07 فبراير 2018 09:04 م
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السلطات الصومالية تحظر ختان الإناث

الأربعاء، 07 فبراير 2018 05:10 م
السلطات الصومالية تحظر ختان الإناث الصومال


وكالات الأنباء
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أصدرت السلطات فى جمهورية الصومال،اليوم الأربعاء مرسوما يحظر ختان الإناث، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

وقالت وزارة الشؤون الدينية إن أى شخص يثبت أنه يجرى تلك العمليات سيعاقب وإن الفتيات اللواتى تعرضن للختان سيحصلن على تعويضات.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن حوالى 88 فى المائة من النساء الصوماليات تعرضن للختان.

 


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