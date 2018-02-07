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السجن 15 عاما لعامل لاتهامه بخطف تلميذ للحصول على فدية بقنا

الأربعاء، 07 فبراير 2018 04:41 م
السجن 15 عاما لعامل لاتهامه بخطف تلميذ للحصول على فدية بقنا مجمع محاكم قنا


قنا - هند المغربى
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قضت محكمة جنايات نجع حمادى على عامل بالسجن 15 سنة بتهمة خطف تلميذ والحصول على 15 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه بمركز دشنا شمال محافظة قنا.

 

تعود أحداث القضية إلى 27 أبريل 2017 عندما وجهت النيابة العامة بدشنا فى الواقعة المقيدة برقم 1965 لسنة 2017 كلى قنا، ضد المتهمين "جابر.ع.ع" عامل، و"هيثم.ع.م" عاطل تهمة خطف الطفل أيمن مصطفى سيد طالب بالصف الثانى الابتدائى أمام مدرسة السمطا بحرى الابتدائية مقابل الحصول على 15 ألف جنيه من ذويه لإطلاق سراحه.

 

ووجهت النيابة العامة للمتهم الثانى حيازة بندقية آلية وطلقات، كما وجهت للمتهم الأول تهمة ضرب الطفل وتعذيبه.

 

تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى قيدت برقم 6071 لسنة 2017 وقضت برئاسة المستشار أشرف السيد بدير، وعضوية المستشارين حسن مصطفى أبوكريشة وهانى عبد الآخر، وسكرتارية أشرف جعفر وخالد عبد العظيم وأسامة الأمير، على المتهم الأول بالسجن 15 سنة، وبرّأت الثانى من التهم المنسوبة إليه.

 


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