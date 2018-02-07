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السجن 10 سنوات لموظف سابق بمجلس الدولة بتهمة التزوير

الأربعاء، 07 فبراير 2018 09:05 م
السجن 10 سنوات لموظف سابق بمجلس الدولة بتهمة التزوير مجلس الدولة - ارشيفية


كتب أحمد إسماعيل
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عاقبت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال على عبداللاه، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب،  كل من المدير السابق لمكتب الأمين العام لمجلس الدولة، وآخر بالسجن 10 سنوات، لاستيلائهما على مليون و212 الف جنيه من اموال المجلس بشيكات مزورة.
 
وقضت المحكمة على المتهمين بسداد قيمة مليون و212 ألف جنيه، قيمة المبالغ المستولى عليها، وتغريمها نفس قيمة الأموال.
 
صدر القرار بعضوية المستشارين عبدالناصر أبو سحلى، وإيهاب طنطاوى، وامانة سر ايمن محمود وصلاح مصطفى. 
 
بداية الواقعة عندما تبلغ لمباحث الأموال العامة من فرع البنك المركزى الكائن بشارع الجمهورية، بتواجد شخص يدعى ضياء كرم إبراهيم، بمقر البنك ويقدم شيكات من مطبوعات البنك المركزى منسوبة لمجلس الدولة بمبلغ 74 ألف جنيه، طالب صرف قيمته، وبفحص الشيك اتضح أن التوقيعات فيه غير مطابقة للنموذج المحفوظ لدى البنك، وقامت الإدارة بالاتصال تليفونيا بالأمين العام بمجلس الدولة، أفاد بسرقة عدد من الشيكات بمجلس الدولة وهذا الشيك من ضمن الشيكت المسروقة، وتولت النيابة التحقيق عد تحرير محضر 1180 لسنة 2012 إدارى الدقى.


 
 
 

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