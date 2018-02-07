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السجن المؤبد لشخصين و10 سنوات لـ3 آخرين بتهمة قتل مزارع وإتلاف منزله بقنا

الأربعاء، 07 فبراير 2018 03:43 م
السجن المؤبد لشخصين و10 سنوات لـ3 آخرين بتهمة قتل مزارع وإتلاف منزله بقنا محكمة - أرشيفية


قنا – هند المغربى
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قضت محكمة جنايات نجع حمادى، على متهمين بالسجن المؤبد، و3 آخرين بالسجن 10 سنوات، وبراءة 8 آخرين، فى اتهامهم بقتل مزارع وإتلاف منزله فى أحداث الخلافات الثأرية بين عائلتى "العتامنة وبيت عبدالقادر"، بقرية فاو غرب بدشنا فى قنا.

تعود أحداث القضية إلى مارس 2016، عندما وجهت النيابة  للمتهمين فى الواقعة  المقيدة برقم 3784 لسنة 2016 كلى قنا، "قرشي.ع.ع"، و"عبداللاه.ع.م"، تهمة قتل المجنى عليه محمد أبو زيد بكرى، واتلاف منزله بعد أن أطلقا عليه النيران بسبب خلافات ثأرية بين عائلتى العتامنة وبيت عبدالقادر، كما وجهت لهما تهمة حيازة أسلحة وطلقات نارية.

كما وجهت النيابة للمتهمين "سعد.ع.م"، وشقيقه "عطالله"، وابن عمهما "على.ح.م"، تهمة إحراز أسلحة و78 طلقة نارية، بالإضافة إلى توجيه تهمة حيازة بنادق آلية وطلقات لكل من "قدري.ا.ع"، وشقيقه "سعيد"، و"خالد.ع.م"، و"حباش.ع.د"، و"ياسر.ا.م"، و"سعيد.م.ا"، و"سنبل.ع.ع"، و"عكاشة.ع.ع"، ووجهت النيابة العامة تهمة تعطيل حركة القطارات لجميع المتهمين، بسبب إطلاق أعيرة نارية وترويع أمن المواطنين.

تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التى قيدت فيها برقم 10831 لسنة 2016، وقضت برئاسة المستشار أشرف السيد بدير، وعضوية المستشارين حسن مصطفى أبوكريشة وهاني عبدالآخر، وسكرتارية أشرف جعفر وخالد عبدالعظيم وأسامة الأمير، على كلا من المتهم الأول والثانى بالسجن المؤبد، والثالث والرابع والخامس بالسجن 10 سنوات، وغرامة 2000 جنيه، وبرّأت باقى المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.


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