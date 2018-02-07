الدفاع الجوى السورى يتصدى لصواريخ إسرائيلية فى سماء ريف دمشق

كتب ــ أحمد نبيل

قال التلفزيون السورى، فى خبر عاجل له، إن الدفاعات الجوية السورية دمرت صواريخ إسرائيلية قبل وصولها إلى أهدافها فى منطقة جمرايا بريف دمشق.

وذكرت مصادر إعلامية، صباح اليوم الأربعاء، أنه تمت مشاهدة أكثر من ثلاثة صواريخ "معادية" تم تفجيرها في سماء منطقة جمرايا بريف دمشق.