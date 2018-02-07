الداخلية تكرم عددا من رجال الشرطة المتميزين فى أداء عملهم





كتب محمود عبد الراضى

كرم اللواء مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتكريم عدد من رجال الشرطة من قوة الإدارة، نظراً لجهودهم وأدائهم المتميز فى العمل خلال الفترة الأخيرة، ووجه لهم الشكر والتقدير لما بذلوه من جهد ملموس، وذلك ليكونوا حافزاً لزملائهم .

وفى ذات السياق قام اللواء مدير أمن كفرالشيخ، بتكريم عدد من رجال الشرطة المتميزين فى أداء المهام المكلفين بها.