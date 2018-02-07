الداخلية تكرم عددا من رجال الشرطة المتميزين فى أداء عملهم

الداخلية تكرم عددا من رجال الشرطة المتميزين فى أداء عملهمالأربعاء، 07 فبراير 2018 03:18 م
تكريم ضباط - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق
كرم اللواء مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتكريم عدد من رجال الشرطة من قوة الإدارة، نظراً لجهودهم وأدائهم المتميز فى العمل خلال الفترة الأخيرة، ووجه لهم الشكر والتقدير لما بذلوه من جهد ملموس، وذلك ليكونوا حافزاً لزملائهم .
وفى ذات السياق قام اللواء مدير أمن كفرالشيخ، بتكريم عدد من رجال الشرطة المتميزين فى أداء المهام المكلفين بها.
إضافة تعليق
"مفيش أزمة سكر تانى".. التموين: توريد 2 مليون طن و350 ألف طن قصب حتى الآن.. صرف سلع مدعمة بمليار و300 مليون جنيه من مقررات فبراير.. زيادة منافذ البيع واستمرار تأمين احتياجات البلاد من المنتجات الغذائية
دفتر أحوال المواطن.. شكوى من الإشغالات العامة بشارع البترول بالمرج.. تلوث المياه وانقطاعها بمدينة دسوق.. تدهور دورة مياه بمدرسة صفط الغربية ببنى سويف.. تخفيض سنوات الدراسة بكلية الشريعة بالأزهر يثير أزمة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة