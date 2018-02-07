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الأربعاء، 07 فبراير 2018 03:54 م
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الداخلية تكرم عددا من رجال الشرطة المتميزين فى أداء عملهم

الأربعاء، 07 فبراير 2018 03:18 م
الداخلية تكرم عددا من رجال الشرطة المتميزين فى أداء عملهم تكريم ضباط - أرشيفية


كتب محمود عبد الراضى
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كرم  اللواء مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتكريم عدد من رجال الشرطة من قوة الإدارة،  نظراً لجهودهم وأدائهم المتميز فى العمل خلال الفترة الأخيرة، ووجه لهم الشكر والتقدير لما بذلوه من جهد ملموس، وذلك ليكونوا حافزاً لزملائهم .

 

وفى ذات السياق قام اللواء مدير أمن كفرالشيخ، بتكريم عدد من رجال الشرطة المتميزين فى أداء المهام المكلفين بها.

  

 


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